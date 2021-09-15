Инвестор "Октагон-Аутдор" обратился в СНБО из-за рейдерской атаки, обвиняют СБУ

Европейский инвестор компании "Октагон-Аутдор", которая является одним из крупнейших операторов наружной рекламы в Украине, обратился к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову. Инвестор проинформировал о рейдерской атаке и возможном участии работников СБУ в захвате собственности компании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу "Октагон-Аутдор" в Facebook.

Компания напомнила, что ранее опровергла обвинения СБУ в якобы терроризме и якобы работе на оккупированных территориях.

"Октагон-Аутдор" заявлял, что потерял все рекламные плоскости на оккупированных территориях еще в 2014 году, а СБУ подбросила на сервер компании набор фото из интернета и из СМИ. Причем все было сделано непрофессионально - фото были в бытовом формате и без специальных символов, которые использует компания", - говорится в сообщении.

Европейский инвестор и владелец компании, гражданин Чешской Республики Йозеф Ондерка также опровергает утверждение о якобы контроле его собственности россиянами. Он отметил, что никогда не был россиянином, а "Октагон-Аутдор" является украинской компанией с европейским капиталом.

По словам инвестора, компания всегда имела проукраинскую позицию, поддерживает детей погибших "киборгов", за свой счет провела почти 50 патриотических кампаний на своих плоскостях.

"Октагон-Аутдор" считает, что некоторые политики используют СБУ и могут незаконно использовать и полномочия СНБО для захвата компании с европейским капиталом. Поэтому компания просит секретаря СНБО Алексея Данилова не допустить беззакония и нарушения прав инвесторов.