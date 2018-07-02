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Представители США и КНДР впервые провели переговоры после встречи Трампа и Ким Чен Ына

НовостиПолитика    02.07.2018 - 07:30
Иллюстративное фото: Фото: Дональд Трамп и Ким Чен Ын (facebook.com/WhiteHouse)
Иллюстративное фото: Фото: Дональд Трамп и Ким Чен Ын (facebook.com/WhiteHouse)

Встреча проводилась для реализации соглашения, достигнутого ранее между двумя лидерами

Команда американских чиновников во главе с посланником Сун Кимом встретилась с северокорейскими официальными лицами в воскресенье в Панмунджоме, пограничной деревне между Северной и Южной Кореей в демилитаризованной зоне. Об этом информирует CNN.

Переговоры стали первыми личными беседами между представителями двух стран после встречи президента Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Встреча проводилась для работы по реализации соглашения, достигнутого ранее между двумя лидерами.

Ким - посол США на Филиппинах, он является одним из ключевых американских чиновников, занимающихся северокорейским вопросом.

Советник по национальной безопасности Джон Болтон заявил в начале воскресенья, что государственный секретарь Майк Помпео в ближайшем будущем пообщается с представителями Северной Кореи о демонтаже оружия массового уничтожения, а также о программах по ядерным и баллистическим ракетам.

Напомним, ранее Болтон отметил, что, если Пхеньян будет сотрудничать, то США сможет за год провести денуклеаризацию Северной Кореи.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР, встреча  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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