США может за год провести денуклеаризацию Северной Кореи, - Болтон

Вашингтон разработал программу по демонтажу оружия массового уничтожения КНДР

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил в воскресенье, что США могут демонтировать основную часть оружейных программ Северной Кореи в течение года. Об этом информирует Reuters.

Вашингтон разработал программу по демонтажу оружия массового уничтожения КНДР.

"Если они (Северная Корея, - ред) уже приняли стратегическое решение и настроены на сотрудничество, мы можем продвигаться очень быстро. Физически мы сможем уничтожить подавляющую часть их программ в течение года", - заявил Болтон.

Он сказал, что госсекретарь Майк Помпео, скорее всего, обсудит это предложение с северокорейцами в ближайшее время. The Financial Times сообщила, что Помпео должен был посетить Северную Корею на этой неделе, но Государственный департамент не подтвердил никаких планов поездок.

Высший офицер госдепартамента по контролю над вооружениями при президенте Бараке Обаме Томас Сэстман сообщил, что считает "физически" нереальным за год демонтировать большую часть программ Северной Кореи.

"Я не верю, что в течение года можно будет провести полный демонтаж и я еще не видел доказательств решительного решения КНДР о полном демонтаже", - отметил он.

Напомним, в США прошли испытания гравитационной ядерной бомбы.