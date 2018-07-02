Представники США і КНДР вперше провели переговори після зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

Зустріч проводилася для реалізації угоди, досягнутої раніше між двома лідерами

Команда американських чиновників на чолі з посланцем Сун Кімом зустрілася з північнокорейськими офіційними особами в неділю в Панмунджомi, прикордонному селі між Північною і Південною Кореєю в демілітаризованій зоні. Про це інформує CNN.

Переговори стали першими особистими бесідами між представниками двох країн після зустрічі президента Дональда Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в Сінгапурі.

Зустріч проводилася для роботи з реалізації угоди, досягнутої раніше між двома лідерами.

Кім - посол США на Філіппінах, він є одним з ключових американських чиновників, що займаються північнокорейським питанням.

Радник з національної безпеки Джон Болтон заявив на початку неділі, що державний секретар Майк Помпео в найближчому майбутньому поспілкується з представниками Північної Кореї про демонтаж зброї масового знищення, а також про програми по ядерним і балістичним ракетам.

Нагадаємо, раніше Болтон зазначив, що, якщо Пхеньян буде співпрацювати, то США зможе за рік провести денуклеаризацію Північної Кореї.