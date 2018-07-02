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Представники США і КНДР вперше провели переговори після зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

НовиниПолітика    02.07.2018 - 07:30
Ілюстративне фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (facebook.com/WhiteHouse)
Ілюстративне фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (facebook.com/WhiteHouse)

Зустріч проводилася для реалізації угоди, досягнутої раніше між двома лідерами

Команда американських чиновників на чолі з посланцем Сун Кімом зустрілася з північнокорейськими офіційними особами в неділю в Панмунджомi, прикордонному селі між Північною і Південною Кореєю в демілітаризованій зоні. Про це інформує CNN.

Переговори стали першими особистими бесідами між представниками двох країн після зустрічі президента Дональда Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в Сінгапурі.

Зустріч проводилася для роботи з реалізації угоди, досягнутої раніше між двома лідерами.

Кім - посол США на Філіппінах, він є одним з ключових американських чиновників, що займаються північнокорейським питанням.

Радник з національної безпеки Джон Болтон заявив на початку неділі, що державний секретар Майк Помпео в найближчому майбутньому поспілкується з представниками Північної Кореї про демонтаж зброї масового знищення, а також про програми по ядерним і балістичним ракетам.

Нагадаємо, раніше Болтон зазначив, що, якщо Пхеньян буде співпрацювати, то США зможе за рік провести денуклеаризацію Північної Кореї.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР, встреча  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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