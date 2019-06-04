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Представники "Роми" і Фонсекі проведуть зустріч

Новини » Спорт    04.06.2019 - 11:44
Представники "Роми" і Фонсекі проведуть зустріч
Фото: Паулу Фонсека (shakhtar.com)

Зустріч запланована на першу половину дня

У Лісабоні (Португалія) 4. червня відбудеться зустріч представників головного тренера "Шахтаря" Паулу Фонсека з делегацією керівництва "Роми" на чолі з генеральним директором Гвідо Фіенгой. Про це повідомляє RomaPress.

Зустріч запланована на першу половину дня, а тому до вечора, можливо, в пресу вже просочаться її перші подробиці. Не виключається, що якщо сторони зможуть досягти згоди, то вже найближчим часом "Рома" оголосить про призначення Паулу Фонсека головним тренером команди.

Раніше повідомлялося, що відступні за достроковий розрив контракту Фонсекі з "Шахтарем" становлять 5 мільйонів євро, однак в Італії сподіваються, що президент "гірників" Рінат Ахметов дотримається слова і відпустить тренера безкоштовно.

Нагадаємо, раніше Фонсека заявляв, що не має наміру залишати "Шахтар" влітку.

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