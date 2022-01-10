Представники Пентагону під час візиту в Україну вивчали потреби в ППО

Під час візиту Пентагону в Україну делегація вивчала потреби країни у засобах протиповітряної оборони. Однак, представник Пентагону Джон Кірбі так і не розкрив подробиць.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Кірбі.

"Вони, грубо кажучи, дивилися на протиповітряну та протиракетну оборону, наскільки я розумію. Вони подивилися та проконсультувалися з українцями щодо того, як вони бачать свої оборонні потреби", - заявив Кірбі.

Водночас представник Пентагону зауважив, що наразі йому невідомо про рекомендації з боку делегації, а також відмовився коментувати можливі поставки в Україну.