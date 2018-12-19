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Представники ОРДЛО запропонували оголосити перемир'я з 22 грудня

Новини » Політика    19.12.2018 - 15:49
Представники ОРДЛО запропонували оголосити перемир'я з 22 грудня
Фото: Владислав Дейнего (facebook.com/vlad.danego)

Парламентарі також пропонують вжити заходів щодо забезпечення перемир'я

На переговорах контактної групи в Мінську представники окупованого Донбасу запропонували оголосити перемир'я з 22 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника так званої "ЛНР" Владислава Дейнего російським ЗМІ.

За його словами, представники ОРДЛО пропонують прийняти спільну заяву про прихильність режиму припинення вогню з 22 грудня. Також він зазначив, що пропонується прийняти додаткові заходи щодо забезпечення перемир'я.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Мінську сьогодні проходить зустріч Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі. Українська сторона підкреслювала, що буде ініціювати обмін полоненими.

Сьогодні учасник переговорів Ірина Геращенко заявила, що Російська Федерація готова блокувати будь-який прогрес у Мінську. Зокрема, її представники в черговий раз заблокували створення механізму з пошуку зниклих безвісти. Свою позицію вони аргументують тим, що РФ - "не учасник конфлікту" і тому не готова надати експертів і судмедекспертів до такої тристоронньої групи.

 

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