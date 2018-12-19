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В Минске проходит встреча подгрупп ТКГ по Донбассу

Новости » Политика    19.12.2018 - 13:00
В Минске проходит встреча подгрупп ТКГ по Донбассу
Фото: "Президент-Отель" в Минске, где заседает ТКГ (twitter.com /belarusmid)

Сегодня в Минске состоится последнее в 2018 году заседание ТКГ

В Минске (Беларусь) сегодня, 19 декабря 2018 года проходит встреча подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Беларуси в Тwitter.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

В Минске проходит встреча подгрупп ТКГ по Донбассу

Напомним, ранее участник переговоров в Минске, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщала, что украинская сторона на заседании ТКГ 19 декабря в очередной раз будет инициировать обмен заложниками

Так, украинская сторона готова незамедлительно передать 23 россиян, осужденных за терроризм, участие в войне против Украины, и забрать политзаключенных Кремля. Также Украина готова помиловать 66 сепаратистов в обмен на 19 заложников в тюрьмах ОРДЛО.

Отметим, ранее представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук заявлял, что украинская сторона в ТКГ до 27 декабря 2018 года может полностью подготовить предложения по обмену пленными.

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