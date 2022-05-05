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Представители оборонных ведомств США и Украины обсудили ход войны

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Вашингтон, Четверг 05 мая 2022 04:55
Представители оборонных ведомств США и Украины обсудили ход войны Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (фото facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Артур Родивилов

Согласно заявлению официального представителя Комитета начальников штабов полковника Дэвида Батлера, председатель штабов ВС США генерал Марк Милли обсудил с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным ход войны. Стороны дали оценки текущей ситуации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.

Милли заверил украинскую сторону "в непоколебимой поддержке суверенитета Украины и ее территориальной целостности".

«Украина является ключевым партнером НАТО и твердо привержена национальному суверенитету и демократическим принципам", - указал Батлер.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли 30 апреля. Говорили о поставках вооружения и техники для Украины.

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Пентагон
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