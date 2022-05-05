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Представники оборонних відомств США та України обговорили хід війни

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Вашингтон, Четвер 05 травня 2022 04:55
Представники оборонних відомств США та України обговорили хід війни Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (фото facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Артур Родивилов

Згідно із заявою офіційного представника Комітету начальників штабів полковника Девіда Батлера, голова штабів ЗС США генерал Марк Міллі обговорив з головнокомандувачем збройними силами України генералом Валерієм Залужним хід війни. Сторони дали оцінки поточної ситуації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Пентагон.

Міллі запевнив українську сторону "у непохитній підтримці суверенітету України та її територіальної цілісності".

"Україна є ключовим партнером НАТО і твердо прихильна національному суверенітету і демократичним принципам", - вказав Батлер.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі 30 квітня. Говорили про постачання озброєння і техніки для України.

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