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Представители НБУ и Кабмина обсудили состояние валютного рынка

Новости » Экономика     21.01.2020 - 11:26
Представители НБУ и Кабмина обсудили состояние валютного рынка
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

На встрече обсуждалось текущее состояние валютного рынка и снижение рисков для госбюджета

Руководство Национального банка Украины и представители экономического блока Кабинета министров в понедельник, 20 января, провели очередную неформальную встречу "на кофе". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, на этот раз говорили о:

  • ходе выполнения предварительных действий (prior actions) для принятия новой программы сотрудничества с МВФ на уровне Совета директоров фонда;
  • текущих вопросах - состоянии валютного рынка, выполнении госбюджета, планах по привлечению долговых ресурсов;
  • на перспективу - о путях снижения валютных рисков для государственного бюджета.

Во встрече 20 января приняли участие глава НБУ Яков Смолий, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и его заместитель Сергей Николайчук, министр финансов Оксана Маркарова и главный экономист Минфина Александра Бетлий, а также члены правления центробанка - первый зампред НБУ Екатерина Рожкова и заместители главы Дмитрий Сологуб и Олег Чурий

В НБУ напомнили, что совещания центробанка с Кабмином проходят еженедельно с целью координации монетарной и экономической политик. Встречи являются площадкой для информирования и обсуждений и не предназначены для принятия решений.

Как сообщало РБК-Украина, 15 января появилась аудиозапись встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой, главы НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой. Во время встречи, которая, вероятно, проходила 16 декабря 2019 года, чиновники обсуждали предоставление причин укрепления курса гривны для президента Владимира Зеленского.

После этого президент Украины Владимир Зеленский потребовал к правоохранительным органам за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука с руководством НБУ.

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