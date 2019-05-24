Представители МВФ провели встречу с руководством НАБУ

Представители миссии МВФ в Киеве провели встречу с руководством Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Темой обсуждения стало состояние борьбы с топ-коррупцией, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Стороні обсуждали возможности усиления НАБУ в качестве органа досудебного расследования. Также речь шла о проблематике предоставления НАБУ права на самостоятельное снятие информации с каналов связи, уголовной ответственности за незаконное обогащение и проведения аудита учреждения.

"Мы благодарны МВФ за постоянное внимание к теме борьбы с коррупцией и поддержку антикоррупционной реформы в Украине", - заявил Артем Сытник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 мая проведет в Киеве встречу с представителями миссии Международного валютного фонда.

Миссия Международного валютного фонда начала свою работу 20 мая. Планировалось, что миссия будет находиться в Украине стандартные две недели.

Однако министр Кабинета министров Александр Саенко 22 мая заявил, что миссия МВФ решила покинуть Киев. "Произошли определенные политические события. Миссия МВФ, учитывая, что действительно объективно роспуск Верховной рады, не сформирована по существу новая власть, новое правительство, она прекратила миссию в Украине", - сказал Саенко на конференции и добавил, что возникают события, которые дестабилизируют ситуацию.