Представители ФИБА прибыли в Украину, чтобы оценить готовность к проведению Евробаскет-2025

Представители Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА Европа) прибыли в Украину для оценки состояния готовности к проведению соревнований. В случае получения права Украина сможет принять Евробаскет-2025.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента .

Представители ФИБА оценят, готова ли Украина к проведению матчей мужского чемпионата Европы по баскетболу среди национальных сборных в 2025 году. Чемпионаты могут принимать в двух городах страны - Киеве и Львове.

"Строительство спортивных арен, в частности, для проведения Евробаскета, является одним из флагманских проектов в программе президента Украины "Большое строительство". И Владимир Зеленский постоянно контролирует эти вопросы, сроки постройки объектов. Кроме того, для реализации этих проектов у нас есть прекрасное взаимодействие центральных и местных властей", - отметил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.