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Представники ФІБА прибули до України, щоб оцінити готовність до проведення Євробаскет-2025

Автор: Іванна Шовкун

Представники Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи (ФІБА Європа) прибули до України з метою оцінки стану готовності до проведення змагань. У разі отримання права Україна зможе прийняти Євробаскет-2025.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Представники ФІБА оцінять, чи готова Україна до проведення матчів чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу серед національних збірних у 2025 році. Чемпіонати можуть приймати у двох містах країни - Києві та Львові.

"Будівництво спортивних арен, зокрема, для проведення Євробаскету, є одним із флагманських проектів у програмі президента України "Велике будівництво". І Володимир Зеленський постійно контролює ці питання, терміни будівництва об'єктів. Крім того, для реалізації цих проектів ми маємо чудову взаємодію центральної та місцевої влади", - зазначив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, новий 2022 подарує спортивним уболівальникам багато топових подій у світі спорту. Серед них, зокрема, зимові Олімпійські ігри та футбольний чемпіонат світу у Катарі, який уперше в історії пройде у зимовий період.

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Баскетбол