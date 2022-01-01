Олимпиада и первый "зимний" чемпионат мира по футболу: календарь событий спорта 2022 года
Новый 2022 год подарит спортивным болельщикам много топовых событий в мире спорта. Среди них, в частности, зимние Олимпийские игры и футбольный чемпионат мира в Катаре, который впервые в истории пройдет в зимний период.
РБК-Украина подготовило календарь главных событий спорта на 2022 год.
Январь
1 -9 января. Теннис. ATP Cup 2022 (Сидней, Австралия)
2-14 января. Ралли Дакар-2022 (Саудовская Аравия)
9 января-6 февраля. Футбол. Кубок африканских наций-2021 (Камерун)
10-16 января. Чемпионат Европы по фигурному катанию (Эстония)
17-30 января. Australian Open-2022 (Австралия)
19 января-6 февраля. Чемпионат Европы по мини-футболу (Нидерланды)
Февраль
3-12 февраля. Клубный чемпионат мира по футболу 2021 (ОАЭ)
4-20 февраля. Зимние Олимпийские игры (Китай)
Фото: зимняя Олимпиада пройдет в Пекине (Getty Images)
Март
4-13 март. Зимние паралимпийские игры (Китай)
18-20 марта. Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении (Сербия)
21-27 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию (Франция).
24 марта. Футбол. Плей-офф отбора на ЧМ-2022, первый матч. Шотландия - УКРАИНА
Фото: сборная Украины попытается побороться путевку на ЧМ-2022 через плей-офф (uaf.ua)
Апрель
1-3 апреля - Чемпионат Европы по дзюдо (Болгария)
16 апреля-2 мая - Чемпионат мира по снукеру (Англия)
Май
13-29 мая. Чемпионат мира по водным видам спорта (Япония)
13-29 мая. Чемпионат мира по хоккею (Финляндия)
18 мая. Футбол. Финал Лиги Европы (Испания)
22 мая-5 июня. Теннис. Ролан Гаррос (Франция)
25 мая. Футбол. Финал Лиги конференций (Албания)
28 мая. Футбол. Финал Лиги чемпионов (Россия)
Июнь
4 июня. Футбол. Лига наций, группа B1. Ирландия - УКРАИНА
7 июня. Футбол. Лига наций, группа B1. Шотландия - УКРАИНА
11 июня. Футбол. Лига наций, группа B1. УКРАИНА - Венгрия
14 июня. Футбол. Лига наций, группа B1. УКРАИНА - Ирландия
16-19 июня. Чемпионат Европы по художественной гимнастике (Израиль)
20-27 июня. Чемпионат мира по баскетболу 3х3 (Бельгия)
26 июня-7 июля. Летняя Универсиада (Китай)
27 июня-10 июля. Теннис. Уимблдон (Великобритания)
Фото: главный трофей теннисного турнира в Уимблдоне (twitter.com/Wimbledon)
Июль
6-31 июля. Чемпионат Европы по футболу среди женщин (Англия)
8-30 июля. Футбол. Копа Америка (Колумбия)
15-23 июля. Чемпионат мира по фехтованию (Египет)
15-24 июля. Чемпионат мира по легкой атлетике (США)
26-31 июля. Чемпионат мира по гребному слалому (Германия)
Август
3-7 августа. Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ (Канада)
7-14 августа. Чемпионат мира по дзюдо (Узбекистан)
11-21 августа. Чемпионат Европы по водным видам спорта (Италия)
15-21 августа. Чемпионат Европы по легкой атлетике (Германия)
18 -21 августа. Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ (Германия)
29 августа-11 сентября. US Open-2022 (США)
Сентябрь
1-18 сентября. Евробаскет-2022 (Германия, Грузия, Чехия, Италия)
14-18 сентября. Чемпионат мира по художественной гимнастике (Болгария)
23 сентября. Футбол. Лига наций, группа B1. Венгрия - УКРАИНА
26 сентября. Футбол. Лига наций, группа B1. УКРАИНА - Шотландия
Октябрь
29 октября-6 ноября. Чемпионат мира по спортивной гимнастике (Великобритания)
Ноябрь
21 ноября-18 декабря. Чемпионат мира по футболу-2022 (Катар)
Фото: Кубок мира (uefa.com)