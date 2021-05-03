Представители ЕС на встрече с российским послом жестко осудили действия РФ

Отмечается, что посол РФ был проинформирован о решительном отрицании и твердом осуждении европейскими институтами и странами-членами ЕС этого решения.

"Генеральные секретари Юхансоне и Саннино также напомнили о высылке Россией чешских дипломатов и об исполнительном распоряжении Российской Федерации относительно так называемых "недружественных государств", и выразили глубокую обеспокоенность кумулятивным (разрушительным) эффектом всех этих решений для отношений между ЕС и властями Российской Федерации. Они также отметили, что ЕС сохраняет за собой право принять надлежащие меры в ответ", - говорится в документе.

Напомним, МИД России решил выслать из Москвы 20 чешских дипломатов.