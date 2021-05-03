Представники ЄС на зустрічі з російським послом жорстко засудили дії РФ

Зазначається, що посол РФ був проінформований про рішуче заперечення та тверде засудження Європейськими інституціями та країнами-членами ЄС цього рішення.

"Генеральні секретарі Юхансоне і Санніно також нагадали про висилку Росією чеських дипломатів та про виконавче розпорядження Російської Федерації щодо така званих "недружніх держав", та висловили глибоке занепокоєння кумулятивним (руйнівним) ефектом всіх цих рішень для відносин між ЄС і владою Російської Федерації. Вони також зауважили, що ЄС зберігає за собою право прийняти належні заходи у відповідь", - йдеться в документі.

Нагадаємо, МЗС Росії вирішило вислати з Москви 20 чеських дипломатів.