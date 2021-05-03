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Представители ЕС на встрече с российским послом жестко осудили действия РФ

Новина українською → ЕС, Понедельник 03 мая 2021 23:14
Представители ЕС на встрече с российским послом жестко осудили действия РФ Фото: в ЕС осудили высылку дипломатов (pexels@christian-wasserfallen)
Автор: Даша Харченко

Представители ЕС вызвали российского посла и выразили осуждение действий российских властей по объявлению персонами нон-грата восьми официальных лиц ЕС. В частности речь идет о президенте Европарламента и вице-президенте Еврокомиссии.

Об этом говорится на сайте Европейской комиссии.

Отмечается, что посол РФ был проинформирован о решительном отрицании и твердом осуждении европейскими институтами и странами-членами ЕС этого решения.

"Генеральные секретари Юхансоне и Саннино также напомнили о высылке Россией чешских дипломатов и об исполнительном распоряжении Российской Федерации относительно так называемых "недружественных государств", и выразили глубокую обеспокоенность кумулятивным (разрушительным) эффектом всех этих решений для отношений между ЕС и властями Российской Федерации. Они также отметили, что ЕС сохраняет за собой право принять надлежащие меры в ответ", - говорится в документе.

Напомним, МИД России решил выслать из Москвы 20 чешских дипломатов.

Это решение последовало за высылкой из Праги 18 сотрудников российского посольства за шпионаж и причастность к диверсии на складе боеприпасов.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили о возможности разрыва отношений с Европейским Союзом если он будет вводить санкции. Санкции создают риски для секторов российской экономики.

Напомним, в ЕС заявляли, что пока Российская Федерация не начнет выполнять минские соглашения по урегулированию на Донбассе, то нормализации отношений с ЕС не будет.

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