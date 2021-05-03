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Представники ЄС на зустрічі з російським послом жорстко засудили дії РФ

Новость на русском → ЄС, Понеділок 03 травня 2021 23:14
Представники ЄС на зустрічі з російським послом жорстко засудили дії РФ Фото: в ЄС засудили вивислку дипломатів (pexels@christian-wasserfallen)
Автор: Даша Харченко

Представники ЄС викликали російського посла та висловили засудження дій російської влади з оголошення персонами нон-грата восьми офіційних осіб ЄС. Зокрема йдеться про президента Європарламенту та віце-президента Єврокомісії.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

Зазначається, що посол РФ був проінформований про рішуче заперечення та тверде засудження Європейськими інституціями та країнами-членами ЄС цього рішення.

"Генеральні секретарі Юхансоне і Санніно також нагадали про висилку Росією чеських дипломатів та про виконавче розпорядження Російської Федерації щодо така званих "недружніх держав", та висловили глибоке занепокоєння кумулятивним (руйнівним) ефектом всіх цих рішень для відносин між ЄС і владою Російської Федерації. Вони також зауважили, що ЄС зберігає за собою право прийняти належні заходи у відповідь", - йдеться в документі.

Нагадаємо, МЗС Росії вирішило вислати з Москви 20 чеських дипломатів.

Це рішення послідувало за висилкою з Праги 18 співробітників російського посольства за шпигунство і причетність до диверсії на складі боєприпасів.

Раніше у Міністерстві закордонних справ Росії заявили про можливість розриву відносин з Європейським Союзом, якщо він буде вводити санкції. Санкції створюють ризики для секторів російської економіки.

Нагадаємо, в ЄС заявляли, що поки Російська Федерація не почне виконувати мінські угоди щодо врегулювання на Донбасі, то нормалізації відносин з ЄС не буде.

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