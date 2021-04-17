Представители ЕС на следующей неделе поедут на Донбасс

На следующей неделе вице-маршал Польши Малгожата Госевская и вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас посетят Донбасс. К ним присоединится первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.
В ходе встречи политики обсудят ряд вопросов, среди которых - возможность скорейшего урегулирования военного конфликта между Украиной и Россией.
"Европейские чиновники смогут воочию увидеть и дать оценку ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Литва и Польша выражают неизменную поддержку Украине в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности.
Ранее Зеленский посетил Донбасс на фоне обострения ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил.
Напомним, в феврале Зеленский ездил с рабочей поездкой в Донецкой области вместе с послами стран "Большой семерки".