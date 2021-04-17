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Представители ЕС на следующей неделе поедут на Донбасс

Автор: РБК-Украина

На следующей неделе вице-маршал Польши Малгожата Госевская и вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас посетят Донбасс. К ним присоединится первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

В ходе встречи политики обсудят ряд вопросов, среди которых - возможность скорейшего урегулирования военного конфликта между Украиной и Россией.

"Европейские чиновники смогут воочию увидеть и дать оценку ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Литва и Польша выражают неизменную поддержку Украине в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Ранее Зеленский посетил Донбасс на фоне обострения ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил.

Напомним, в феврале Зеленский ездил с рабочей поездкой в Донецкой области вместе с послами стран "Большой семерки".

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