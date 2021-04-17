Представники ЄС наступного тижня поїдуть на Донбас

На наступному тижні віцемаршал Польщі Малгожата Госєвська та віцеспікер Сейму Литви Паулюс Саударґас відвідають Донбас. До них приєднається перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.
В ході зустрічі політики обговорюватимуть низку питань, серед яких - можливість якнайшвидшого врегулювання воєнного конфлікту між Україною та Росією.
"Європейські посадовці зможуть на власні очі побачити та дати оцінку ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що Литва та Польща висловлюють незмінну підтримку Україні в питаннях відновлення суверенітету та територіальної цілісності.
Раніше Зеленський відвідав Донбас на тлі загострення ситуації в зоні проведення операції Об'єднаних сил.
Нагадаємо, у лютому Зеленський їздив з робочою поїздкою до Донецької області разом з послами країн "Великої сімки".