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Представники ЄС наступного тижня поїдуть на Донбас

Новость на русском → Субота 17 квітня 2021 12:42
Представники ЄС наступного тижня поїдуть на Донбас Фото: європейські політики відвідають Донбас (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

На наступному тижні віцемаршал Польщі Малгожата Госєвська та віцеспікер Сейму Литви Паулюс Саударґас відвідають Донбас. До них приєднається перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Про це повідомляє прес-служба українського парламенту.

В ході зустрічі політики обговорюватимуть низку питань, серед яких - можливість якнайшвидшого врегулювання воєнного конфлікту між Україною та Росією.

"Європейські посадовці зможуть на власні очі побачити та дати оцінку ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Литва та Польща висловлюють незмінну підтримку Україні в питаннях відновлення суверенітету та територіальної цілісності.

Раніше Зеленський відвідав Донбас на тлі загострення ситуації в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, у лютому Зеленський їздив з робочою поїздкою до Донецької області разом з послами країн "Великої сімки".

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