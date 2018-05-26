Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Представители Белого дома готовятся вылететь в Сингапур для подготовки к саммиту с КНДР

НовостиПолитика    26.05.2018 - 19:22
Фото: Сара Сандерс (YouTube/US News Today)
Фото: Сара Сандерс (YouTube/US News Today)

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына изначально была запланированна 12 июня

Представители Белого готовятся к вылету в Сингапур для подготовки к саммиту между Соединенными Штатами Америки (США) и Северной Кореей (КНДР). Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает CBS.

"Команда Белого дома вылетит в Сингапур, как было запланировано", - подтвердила Сандерс.

Отметим, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына изначально была запланированна 12 июня. Вскоре стало известно об отмене встречи Трампом. Однако потом в КНДР заявили, что намерены не отступать и провести саммит.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном все еще может состояться 12 июня 2018 года.

Добавим, что сегодня, 25 мая 2018, лидеры Северной и Южной Кореи встретились в демилитаризованной зоне на границе двух стран. Это уже вторая встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Стороны пытаются возобновить переговоры США с Северной Кореей и договориться о встрече лидеров США и КНДР. 

Лидеры Северной и Южной Кореи встретились в демилитаризованной зоне США ведут успешные переговоры с КНДР о встрече 12 июня
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Это для меня то же самое, как маму обидеть": MELOVIN сделал заявление о концертах в России
"Мы очень рады таким новостям": в Харькове абитуриентка начала рожать во время сдачи ВНО
"Слишком красива": Ани Лорак покорила внешностью известного режиссера (фото)
Холостяк 8 сезон: кто победил в шоу
On Top