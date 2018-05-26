Представители Белого дома готовятся вылететь в Сингапур для подготовки к саммиту с КНДР

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына изначально была запланированна 12 июня

Представители Белого готовятся к вылету в Сингапур для подготовки к саммиту между Соединенными Штатами Америки (США) и Северной Кореей (КНДР). Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает CBS.

"Команда Белого дома вылетит в Сингапур, как было запланировано", - подтвердила Сандерс.

Отметим, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына изначально была запланированна 12 июня. Вскоре стало известно об отмене встречи Трампом. Однако потом в КНДР заявили, что намерены не отступать и провести саммит.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном все еще может состояться 12 июня 2018 года.

Добавим, что сегодня, 25 мая 2018, лидеры Северной и Южной Кореи встретились в демилитаризованной зоне на границе двух стран. Это уже вторая встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Стороны пытаются возобновить переговоры США с Северной Кореей и договориться о встрече лидеров США и КНДР.