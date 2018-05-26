Представники Білого дому готуються вилетіти в Сінгапур для підготовки до саміту з КНДР

Зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина спочатку була запланована на 12 червня

Представники Білого готуються до вильоту в Сінгапур для підготовки до саміту між Сполученими Штатами Америки (США) і Північною Кореєю (КНДР). Про це повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає CBS.

"Команда Білого дому вилетить в Сінгапур, як було заплановано", - підтвердила Сандерс.

Зазначимо, що зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина спочатку була запланована на 12 червня. Незабаром стало відомо про скасування зустрічі Трампом. Проте потім в КНДР заявили, що мають намір не відступати і провести саміт.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином все ще може відбутися 12 червня 2018 року.

Додамо, що сьогодні, 25 травня 2018, лідери Північної і Південної Кореї зустрілися в демілітаризованій зоні на кордоні двох країн. Це вже друга зустріч Кім Чен Ина і Мун Чже Іна. Сторони намагаються відновити переговори США з Північною Кореєю і домовитися про зустріч лідерів США і КНДР.