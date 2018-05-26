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Лидеры Северной и Южной Кореи встретились в демилитаризованной зоне

НовостиПолитика    26.05.2018 - 14:46
Фото: встреча лидеров Северной и Южной Кореи (twitter.com/TheBlueHouseKR)
Фото: встреча лидеров Северной и Южной Кореи (twitter.com/TheBlueHouseKR)

Стороны пытаются возобновить переговоры о встрече лидеров США и КНДР

Лидеры Северной и Южной Кореи встретились в демилитаризованной зоне на границе двух стран. Об этом сообщает BBC.

Это уже вторая встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Стороны пытаются возобновить переговоры США с Северной Кореей и договориться о встрече лидеров США и КНДР.

Ожидается, что Мун объявит итоги переговоров в воскресенье утром.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, запланированную на 12 июня в Сингапуре. В письме указывается, что отменить встречу с Ким Чен Ыном президент США был вынужден "из-за откровенно враждебных высказываний" со стороны лидера КНДР.

"Сейчас неприемлемо проводить эту давно запланированную встречу", - говорится в заявлении.

США ведут успешные переговоры с КНДР о встрече 12 июня Трамп заявил, что встреча с Ким Чен Ыном все еще может состояться 12 июня
Теги публикации: КНДР, Ким Чен Ын  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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