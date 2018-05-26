Стороны пытаются возобновить переговоры о встрече лидеров США и КНДР

Лидеры Северной и Южной Кореи встретились в демилитаризованной зоне на границе двух стран. Об этом сообщает BBC.

Это уже вторая встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Стороны пытаются возобновить переговоры США с Северной Кореей и договориться о встрече лидеров США и КНДР.

문재인 대통령과 김정은 국무위원장이 26일 오후 판문점 북측지역 통일각에서 만난 모습입니다. pic.twitter.com/IMARcJ9pRY — 대한민국 청와대 (@TheBlueHouseKR) 26 травня 2018 р.

Ожидается, что Мун объявит итоги переговоров в воскресенье утром.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, запланированную на 12 июня в Сингапуре. В письме указывается, что отменить встречу с Ким Чен Ыном президент США был вынужден "из-за откровенно враждебных высказываний" со стороны лидера КНДР.

"Сейчас неприемлемо проводить эту давно запланированную встречу", - говорится в заявлении.