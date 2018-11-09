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Представители 40 стран возложили ответственность на РФ за сбитый беспилотник ОБСЕ

Новости » Происшествия    09.11.2018 - 02:19
Фото: ОБСЕ (OSCE/Evgeniy Maloletka)
Фото: ОБСЕ (OSCE/Evgeniy Maloletka)

В ЕС заявили, что вмешательство в работу оборудования ОБСЕ идет вопреки Минским договоренностям

Российская Федерация и вооруженные формирования несут ответственность за сбитый беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ 27 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейского Союза.

"Европейский Союз и его государства-члены решительно осуждают уничтожение беспилотника СММ ОБСЕ. В своей предварительной оценке ОБСЕ пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной падения является влияние на БПЛА. Восемь людей услышали взрыв в районе вокруг момента инцидента. Много фактов свидетельствуют, что Россия и вооруженные формирования несут ответственность за инцидент и мы требуем объяснения от Российской Федерации. Мы подчеркиваем, что любое вмешательство в техническое оборудование СММ ОБСЕ противоречит букве и духу Минских соглашений", - говорится в сообщении.

В заявлении указано, что любое вмешательство в работу технического оборудования СММ ОБСЕ противоречит духу Минских договоренностей.

"Этот инцидент также следует рассматривать на фоне продолжающихся, систематических ограничений в отношении свободы передвижения СММ, что происходят преимущественно в районах, которые находятся под контролем поддерживаемых Россией вооруженных формирований, а также на фоне препятствий надлежащему мониторингу СММ ситуации вдоль неконтролируемой украинско-российской государственной границы", - отмечается в тексте.

Сообщается, что к данному заявлению присоединились кандидаты на вступление Бывшая Югославская Республика Македония, Черногория и Албания, страны Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) Исландия, Норвегия и Лихтенштейн, страны-члены Европейской экономической зоны, а также Украина, Молдова, Грузия, Андорра и Сан-Марино.

Напомним, ранее сообщалось, что в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ заявили, что во время полета над оккупированными территориями Донецкой области исчез их беспилотник.

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