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Представники 40 країн поклали відповідальність на РФ за збитий безпілотник ОБСЄ

Новини » Надзвичайні події    09.11.2018 - 02:19
Фото: ОБСЄ (OSCE/Yevhen Maloletka)
Фото: ОБСЄ (OSCE/Yevhen Maloletka)

В ЄС заявили, що втручання проти технічного обладнання ОБСЄ йде всупереч Мінським домовленостям

Російська Федерація та збройні формування несуть відповідальність за збиття безпілотника Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ 27 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Європейського Союзу.

"Європейський Союз та його держави-члени рішуче засуджують знищення безпілотника СММ ОБСЄ. У своїй попередній оцінці ОБСЄ прийшли до висновку, що найбільш ймовірною причиною падіння є вплив на БПЛА.  Вісім людей почули вибух у районі навколо моменту інциденту.  Багато фактів свідчать, що Росія та збройні формування несуть відповідальність за інцидент і ми вимагаємо пояснення від Російської Федерації. Ми підкреслюємо, що  будь-яке втручання у технічне обладнання СММ ОБСЄ суперечить букві та духу Мінських угод", - йдеться у повідомленні.  

В заяві зазначено, що будь-яке втручання проти технічного обладнання СММ ОБСЄ суперечить духу Мінських домовленостей.

"Цей інцидент також слід розглядати на тлі триваючих, систематичних обмежень щодо свободи пересування СММ, що відбуваються переважно в районах, які знаходяться під контролем підтримуваних Росією збройних формувань, а також на тлі перешкоджанню належному моніторингу СММ ситуації вздовж неконтрольованого українсько-російського державного кордону", - наголошується у тексті.

Повідомляється, що до даної заяви приєднались кандидати на вступ Колишня Югославська Республіка Македонія, Чорногорія та Албанія, країни Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) Ісландія, Норвегія та Ліхтенштейн, країни-члени Європейської економічної зони, а також Україна, Молдова, Грузія, Андорра та Сан-Марино.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ заявили, що під час польоту над окупованими територіями Донецької області зник їхній безпілотник.

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