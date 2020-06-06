Представитель Украины в ТКГ назвал условия проведения выборов в ОРДЛО

Обсуждение выборов на Донбассе не может происходить без обсуждения обеспечения компонента безопасности их проведения. Процесс выборов должна контролировать миссия ОБСЕ.

Об этом заявил председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам правовой политики, представитель Украины в рабочей подгруппе ТКГ по политическим вопросам Андрей Костин в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что выборы могут пройти только, если на оккупированных территориях будет безопасная ситуация.

"Каждый раз, когда мы обсуждаем в политической подгруппе, в том числе вопросы украинских законов и модальности выборов, мы в первую очередь говорим о том, что любые выборы могут состояться на временно оккупированных территориях только если там будет безопасная ситуация. Только если сам процесс выборов и день выборов и подсчет голосов буду контролироваться миссиями ОБСЕ. А я говорю давайте вернемся к комплексу минских договоренностей, давайте вернемся к коммюнике лидеров Нормандского формата", - сказал Костин.

В то же время, по его словам, российская сторона пока не заинтересована в прекращении огня. Украинская сторона на политической подгруппе ТКГ всегда поднимает этот вопрос.

"Вопрос заключается в том, что прекращение огня - это то, в чем сегодня не заинтересована российская сторона. Этот вопрос - другая сторона всегда обходит. Несколько раз было так, что они говорят "а это другая подгруппа по безопасности", - заявил Костин.

Ранее в "Слуге народа" оценили вероятность проведения выборов в ОРДЛО.

Также в правительстве озвучили условия, при которых выборы в ОРДЛО могут произойти параллельно с местными выборами по всей Украине.