Представник України в ТКГ назвав умови проведення виборів в ОРДЛО

Обговорення виборів на Донбасі не може відбуватись без обговорення забезпечення безпекового компоненту їх проведення. Процес виборів має контролювати місія ОБСЄ.

Про це заявив голова комітету Верховної ради України з питань правової політики, представник України в робочій підгрупі ТКГ з політичних питань Андрій Костін в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

Він наголосив, що вибори можуть пройти тільки, якщо на окупованих територіях буде безпечна ситуація.

"Кожного разу, коли ми обговорюємо на політичній підгрупі в тому числі питання українських законів та модальності виборів, ми в першу чергу говоримо про те, що будь-які вибори можуть відбутись на тимчасово окупованих територіях тільки якщо там буде безпечна ситуація. Тільки якщо сам процес виборів та день виборів та підрахунок голосів буду контролюватись місіями ОБСЄ. А я говорю давайте повернемось до комплексу мінських домовленостей, давайте повернемось до комюніке лідерів Нормандського формату" - сказав Костін.

Водночас, за його словами, російська сторона наразі не зацікавлена в припиненні вогню. Українська сторона на політичній підгрупі ТКГ завжди піднімає це питання.

"Питання полягає в тому, що припинення вогню - те, в чому сьогодні не зацікавлена російська сторона. Це питання - інша сторона завжди оминає. Кілька разів було так, що вони говорять "а це інша безпекова підгрупа", - заявив Костін.

Раніше у "Слузі народу" оцінили ймовірність проведення виборів в ОРДЛО.

Також в уряді озвучили умови, при яких вибори в ОРДЛО можуть відбутися паралельно з місцевими виборами по всій Україні.