Представитель Украины в МВФ перечислил последствия дефолта

Фото: доллары и гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)

В случае дефолта Украину ждут девальвация, инфляция, пустые магазины и набеги на банки

Возможный отказ Украины платить по своим обязательствам приведет к катастрофическим последствиям. Об этом написал заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован на своей странице в Facebook.

Как отметил Рашкован, в Украине есть группа людей, которая продвигает идею дефолта. Однако, по его словам, примеры Аргентины, Эквадора, России и некоторых других стран свидетельствуют, что за дефолтом следуют экономические и социальные потрясения.

В частности, он привел перечень слов, которые ассоциируются с дефолтом по опыту других стран:

- Девальвация

- Инфляция

- Банкротства

- Пустые магазины

- Набеги на банки

- Социальные протесты

- Насилие на улицах

- Мародерство

- Международная изоляция.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк не рассматривает вариант отказа Украины от выплаты по обязательствам. "Мы не видим оснований для развития таких событий и не рассматриваем сегодня вообще вариант дефолта для Украины", - сказал он.

Отметим, правительство Украины не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга.