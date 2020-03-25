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Представник України в МВФ перерахував наслідки дефолту

Новини » Економіка     25.03.2020 - 12:30
Представник України в МВФ перерахував наслідки дефолту
Фото: долари і гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)

У разі дефолту Україну чекає девальвація, інфляція, порожні магазини і набіги на банки

Можлива відмова України платити за своїми зобов'язаннями призведе до катастрофічних наслідків. Про це написав заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Рашкован, в Україні є група людей, яка просуває ідею дефолту. Однак, за його словами, приклади Аргентини, Еквадору, Росії і деяких інших країн свідчать, що за дефолтом йдуть економічні та соціальні потрясіння.

Зокрема, він навів перелік слів, які асоціюються з дефолтом за досвідом інших країн:

  • - Девальвація
  • - Інфляція
  • - Банкрутства
  • - Порожні магазини
  • - Набіги на банки
  • - Соціальні протести
  • - Насильство на вулицях
  • - Мародерство
  • - Міжнародна ізоляція.

Представник України в МВФ перерахував наслідки дефолту

Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк не розглядає варіант відмови України від виплати за зобов'язаннями. "Ми не бачимо підстав для розвитку таких подій і не розглядаємо сьогодні взагалі варіант дефолту для України", - сказав він.

Зазначимо, уряд України не бачить жодних підстав для реструктуризації державного боргу.

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