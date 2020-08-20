Представитель ОРДЛО: Россия пыталась блокировать переговоры по Донбассу

Фото: Сергей Гармаш (RFE RL)

РФ "придралась к формулировке, которая действительно противоречит Минским соглашениям"

Во время заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу Россия пыталась блокировать переговорный процесс перед подготовкой встречи участников "нормандского" формата. Она "придралась к формулировке, которая действительно противоречит Минским соглашениям".

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил представитель Донецка от Украины в ТКГ, журналист Сергей Гармаш.

По его словам, члены российской делегации, представляющие ОРДЛО, выразили свое неудовольствие постановлением Верховной Рады о назначении местных выборов на подконтрольной Украине территории Донбасса.

"Там в 4 пункте зачем-то законодательно заложены условия проведения выборов на оккупированной территории, и одним из условий названа та красная линия, о которой мы говорим - контроль над границей. Но этот пункт прямо противоречит Минским соглашениям, которые говорят, что сначала выборы, а на следующий день начинается передача границы", - сказал Гармаш.

Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) ее участники согласовали 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения на Донбассе.

Кроме того, стороны достигли соглашение относительно списков удерживаемых лиц, готовящихся к обмену.