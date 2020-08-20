Представник ОРДЛО: Росія намагалася блокувати переговори по Донбасу

Фото: Сергій Гармаш (RFE RL)

РФ "причепилася до формулювання, яке дійсно суперечить Мінським угодам"

Під час засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу Росія намагалася блокувати переговорний процес перед підготовкою зустрічі учасників "нормандського" формату. Вона "причепилася до формулювання, яке дійсно суперечить Мінським угодам".

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив представник Донецька від України в ТКГ, журналіст Сергій Гармаш.

За його словами, члени російської делегації, що представляють ОРДЛО, висловили своє незадоволення постановою Верховної Ради про призначення місцевих виборів на підконтрольній Україні території Донбасу.

"Там в 4 пункті чомусь законодавчо закладені умови проведення виборів на окупованій території, і однією з умов названа та червона лінія, про яку ми говоримо - контроль над кордоном. Але цей пункт прямо суперечить Мінським угодам, які кажуть, що спочатку вибори, а на наступний день починається передача кордону", - сказав Гармаш.

Нагадаємо, на засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) її учасники погодили 20 ділянок розмінування та чотири нові ділянки розведення на Донбасі.

Крім того, сторони досягли згоди щодо списків утримуваних осіб, які готуються до обміну.