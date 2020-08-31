Представитель ОРДЛО ответил на идею Фокина об особом статусе для всего Донбасса

Фото: Сергей Гармаш (facebook com sergiy garmash)

Идея Витольда Фокина - участника украинской делегации в Трехсторонней контактной группе - об особом статусе для всего Донбасса может превратить регион в пророссийское гетто. Это также вызовет эмоциональное отторжение региона от Украины.

Об этом в Facebook написал представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Сергей Гармаш.

Он подчеркнул, что необходимо выяснить, что Фокин вкладывает в понятие "особый статус". В случае если имеется в виду автономия, за которую выступают в России, то это приведет к фрагментации страны и, возможно, к гражданской войне.

"Во-первых, такой особый статус превратит Донбасс в пророссийское гетто, ненавидимое всей Украиной за его пророссийскость", - отметил Гармаш.

Он уверен, что особые привилегии и фактический контроль России над Донбассом на эмоциональном уровне станут личным вызовом для почти четверти населения Украины, которая так или иначе пострадала из-за войны.

"После этого, начнется просто эмоциональное отторжение "инородного (пророссийского) тела". И страдать от него будут, прежде всего, жители Донбасса, олицетворяющие его в других регионах. В том числе те, кто как раз и бежал от "особого статуса" из ОРДЛО на свободные части Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул Гармаш.

По его мнению, особый статус Донбасса завершит разрыв единого с Украиной хозяйственного комплекса. Также погружение в "русский мир" самого густонаселенного региона даст большой прирост пророссийским силам в Верховной раде.

"И это, фактически, станет основой для смены всей геополитической ориентации государства. Я уже не говорю о том, что разрешение конфликта по российскому сценарию (а особый статус - это чисто российский сценарий) - автоматически будет означать победу России в этой войне, потому что даст ей реализацию всех целей, которые она перед собой ставила, начиная "русскую весну" и финансируя "республики" все эти годы", - добавил Гармаш.

Представитель ОРДЛО отмечает, что Украине лучше на время отказаться от минского сценария, чем возвращать Донбасс на российских условиях.

Напомним, в одном из интервью Витольд Фокин заявил, что выполнение минских соглашений с предоставлением особого статуса является единственным путем к достижению мира на Донбассе. Также он выступил за всеобщую амнистию для боевиков.

Представители власти уже назвали заявления Фокина его частной инициативой, а в Верховной раде пытаются инициировать его отзыв из ТКГ.