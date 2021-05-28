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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призвала немедленно освободить Протасевича

Автор: Даша Харченко

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро призвала власти Беларуси немедленно освободить оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Его задержали 23 мая в Минске.

Соответствующее заявление опубликована в Twitter представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Она заявила, что задержание Протасевича является грубым нарушением обязательств ОБСЕ относительно свободы выражения взглядов и свободы СМИ.

"Власти Беларуси немедленно и безоговорочно должен уволить редактора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича", - говорится в сообщении.

Только вечером в четверг, 27 мая, к задержанному в Минске оппозиционному журналисту Романа Протасевича пустили адвоката Инессу Аленську. В то же время она не может сообщить в каком статусе находится ее подзащитный.

Напомним, 23 мая белорусский режим принудительно посадил рейс Ryanair из Греции в Литву, которым летели Протасевич и София Сапега. После посадки самолета белорусские силовики задержали Протасевича и его спутницу.

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