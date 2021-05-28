Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призвала немедленно освободить Протасевича

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро призвала власти Беларуси немедленно освободить оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Его задержали 23 мая в Минске.

Она заявила, что задержание Протасевича является грубым нарушением обязательств ОБСЕ относительно свободы выражения взглядов и свободы СМИ.

Только вечером в четверг, 27 мая, к задержанному в Минске оппозиционному журналисту Романа Протасевича пустили адвоката Инессу Аленську. В то же время она не может сообщить в каком статусе находится ее подзащитный.

Напомним, 23 мая белорусский режим принудительно посадил рейс Ryanair из Греции в Литву, которым летели Протасевич и София Сапега. После посадки самолета белорусские силовики задержали Протасевича и его спутницу.