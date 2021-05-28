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Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ закликала негайно звільнити Протасевича

Автор: Даша Харченко

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро закликала владу Білорусі негайно звільнити опозиційного журналіста Романа Протасевича. Його затримали 23 травня в Мінську.

Відповідна заява опублікована в Twitter представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

Вона заявила, що затримання Протасевича є грубим порушенням зобов'язань ОБСЄ щодо свободи вираження поглядів та свободи ЗМІ.

"Влада Білорусі негайно і беззастережно має звільнити редактора Telegram-каналу "Білорусь головного мозку" Романа Протасевича", - йдеться в повідомленні.

Тільки увечері в четвер, 27 травня, до затриманого у Мінську опозиційного журналіста Романа Протасевича пустили адвоката Інесу Аленську. Водночас вона не може повідомити в якому статусі перебуває її підзахисний.

Нагадаємо, 23 травня білоруський режим примусово посадив рейс Ryanair з Греції в Литву, яким летіли Протасевич та Софія Сапега. Після посадки літака білоруські силовики затримали Протасевича та його супутницю.

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