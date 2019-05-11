Представитель Гуайдо встретится с командующим армии США

Оппозиционный лидер Венесуели Хуан Гуайдо поручил своему представителю Карлосу Веккьо встретиться с главой Южного командования Вооруженных сил США Крейгом Фоллером. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVV.

Как сообщил лидер оппозиции, Веккьо и Фоллер должны обсудить вопросы сотрудничества и взаимодействия между Венесуэлой и Соединенными Штатами Америки.

"Мы поручили нашему послу Карлосу Веккьо немедленно встретиться с главой Южного командования для обсуждения вопросов сотрудничества и взаимодействия", - заявил Гуайдо во время митинга в Каракасе.

Гуайдо добавил, что имел телефонный разговор с президентом Колумбии Иваном Дуке, во время которого стороны обсудили вопросы сотрудничества и совместной борьбы с повстанческими группировками.

Напомним, ранее военные Венесуэлы сообщили о американском военном корабле в исключительной экономической зоне страны. Корабль береговой охраны Соединенных Штатов USCG James обнаружили днем 8 мая.

Ранее сообщалось, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо не против военной интервенции США в страну.

Как писало РБК-Украина, Гуайдо призвал граждан Боливарианской Республики Венесуэла выйти с акциями протеста 11 мая.