Председатель Полтавской ОГА подает на каналы Медведчука в суд из-за манипуляций 

Председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов обвинил телеканалы, которые связывают с народным депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, в информационной атаке и подает иск в суд.

Об этом Синегубов написал в своем Telegram-канале.

"Уже несколько недель на меня идет настоящая атака заказными материалами. Манипулятивная, циничная, лживая, с единственной целью - очернить. Эта атака осуществляется из известных медиаресурсов, принадлежащих одному владельцу, который имеет связь с Российской Федерацией и бизнес в этом государстве", - говорится в сообщении.

По словам Синегубова, массированная информационная атака вводит в заблуждение и дезинформирует о реальной ситуации в области.

"И это касается не только меня, но и всей команды, которая здесь работает, всех полтавчан. Поэтому я вынужден отстаивать и защищать свои честь, достоинство и деловую репутацию в суде. Сейчас готовятся соответствующие иски", - добавил глава Полтавской ОГА.

В то же время, он убеждает, что открыт к общению с журналистами, и после назначения даже распорядился убрать бронированные двери перед кабинетом председателя ОГА.

"Местные журналисты и не только знают, что с моей стороны не было ни одного отказа в интервью или комментарии, мы регулярно проводим брифинги и пресс-конференции, стараемся делать все возможное, чтобы информировать людей о состоянии дел в области. Безусловно, бывает, что нас критикуют. Бывает так, что заслуженно и конструктивно. Мы исправляем, улучшаем ситуацию. И это нормально", - отмечает он.

Губернатор убежден, атака на него может быть связана с предстоящими 25 октября местными выборами.

"В области я ассоциируюсь именно с командой президента и политической силой "Слуга народа", и подобные заказы - попытки понизить рейтинг доверия людей к ним. Мы в команде президента работаем для людей, для всех полтавчан. Пытаться приводить аргументы данным редакциям я не буду, потому что с их стороны не было ни одной попытки уточнить информацию, я уже не говорю о том, чтобы получить ее от первоисточника", - резюмирует он.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова председателем Полтавской областной государственной администрации 12 ноября.