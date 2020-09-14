Голова Полтавської ОДА подає на канали Медведчука в суд через маніпуляції

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов звинуватив телеканали, які пов'язують з народним депутатом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком, в інформаційній атаці і подає позов до суду.

Про це Синєгубов написав у своєму Telegram-каналі.

"Вже кілька тижнів на мене йде справжня атака замовними матеріалами. Маніпулятивна, цинічна, брехлива, з єдиною метою - очорнити. Ця атака здійснюється з відомих мереж, що належать одному власнику, який має зв'язок з Російською Федерацією і бізнес у цій державі", - йдеться в повідомленні.

За словами Синєгубова, масована інформаційна атака вводить в оману і дезінформує про реальну ситуацію в області.

"І це стосується не тільки мене, але й усієї команди, яка тут працює, всіх полтавців. Тому я змушений відстоювати і захищати свої честь, гідність і ділову репутацію в суді. Зараз готуються відповідні позови", - додав голова Полтавської ОДА.

Водночас, він переконує, що відкритий до спілкування з журналістами, і після призначення навіть розпорядився прибрати броньовані двері перед кабінетом голови ОДА.

"Місцеві журналісти і не тільки знають, що з мого боку не було жодної відмови в інтерв'ю чи коментарі, ми регулярно проводимо брифінги і прес-конференції, намагаємося робити все можливе, щоб інформувати людей про стан справ в області. Безумовно, буває, що нас критикують. Буває так, що заслужено і конструктивно. Ми виправляємо, покращуємо ситуацію. І це нормально", - зазначає він.

Губернатор переконаний, атака на нього може бути пов'язана з місцевими виборами, які заплановані на 25 жовтня.

"В області я асоціююсь саме з командою президента і політичною силою "Слуга народу", і подібні замовлення - спроби знизити рейтинг довіри людей до них. Ми в команді президента працюємо для людей, для всіх полтавців. Намагатися наводити аргументи даним редакціям я не буду, тому що з їх боку не було жодної спроби уточнити інформацію, я вже не кажу про те, щоб отримати її від першоджерела", - резюмує він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Олега Синєегубова головою Полтавської обласної державної адміністрації 12 листопада.