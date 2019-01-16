Голова ОБСЄ відправиться на лінію зіткнення на Донбасі

Фото: Мирослав Лайчак з делегацією в Києві (twitter.com/MiroslavLajcak)

Лайчас зустрінеться з мешканцями Сєверодонецька та Станиці Луганської

Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, головуючої в ОБСЄ, відвідає лінію зіткнення на Донбасі у середу, 16 січня. Як повідомляє РБК-Україна, про це сказав на брифінгу у Києві.

За його словами, він відвідає Сєвєродонецьк та Станицю-Луганську в Луганській області.

"Завтра ми відвідаємо райони поблизу лінії зіткнення. Ми будемо в Сєвєродонецьку, а також відвідаємо Станицю Луганську. Ми також побачимо міст в Станиці Луганській та поспілкуємося з людьми, які живуть поблизу лінії зіткнення", - сказав Лайчак.

Він також додав, що Словаччина зацікавлена в тому, щоб Україна стала безпечною і процвітаючою країною у її міжнародно визнаних кордонах.

"Україна є одним із наших найбільших пріоритетів, оскільки вона не тільки перебуває в центрі всіх переговорів і процесів у рамках ОБСЄ, але і є нашим сусідом", - заявив він.

Він також зазначив, що як глава МЗС головуючої в ОБСЄ країни, має намір відвідати Москву в найближчі тижні.

Нагадаємо, на брифінгу в Києві 15 січня Лайчак сказав, що шляхи мирного вирішення ситуації на тимчасово окупованому Донбасі, питання анексованого Росією Криму та Азовського моря є і буде пріоритетом роботи ОБСЄ.