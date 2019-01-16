ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Голова ОБСЄ відправиться на лінію зіткнення на Донбасі

Новини » Суспільство    16.01.2019 - 00:40
Голова ОБСЄ відправиться на лінію зіткнення на Донбасі
Фото: Мирослав Лайчак з делегацією в Києві (twitter.com/MiroslavLajcak)

Лайчас зустрінеться з мешканцями Сєверодонецька та Станиці Луганської

Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, головуючої в ОБСЄ, відвідає лінію зіткнення на Донбасі у середу, 16 січня. Як повідомляє РБК-Україна, про це сказав на брифінгу у Києві.

За його словами, він відвідає Сєвєродонецьк та Станицю-Луганську в Луганській області.

"Завтра ми відвідаємо райони поблизу лінії зіткнення. Ми будемо в Сєвєродонецьку, а також відвідаємо Станицю Луганську. Ми також побачимо міст в Станиці Луганській та поспілкуємося з людьми, які живуть поблизу лінії зіткнення", - сказав Лайчак.

Він також додав, що Словаччина зацікавлена в тому, щоб Україна стала безпечною і процвітаючою країною у її міжнародно визнаних кордонах.

"Україна є одним із наших найбільших пріоритетів, оскільки вона не тільки перебуває в центрі всіх переговорів і процесів у рамках ОБСЄ, але і є нашим сусідом", - заявив він.

Він також зазначив, що як глава МЗС головуючої в ОБСЄ країни, має намір відвідати Москву в найближчі тижні.

Нагадаємо, на брифінгу в Києві 15 січня Лайчак сказав, що шляхи мирного вирішення ситуації на тимчасово окупованому Донбасі, питання анексованого Росією Криму та Азовського моря є і буде пріоритетом роботи ОБСЄ.

Бойовики заборонила спостерігачам ОБСЄ працювати в одному з селищ Луганської області Глава ОБСЄ назвав вирішення ситуації на Донбасі пріоритетом роботи організації
Новини України ОБСЄ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся