ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Голова ОБСЄ Лайчак відвідає Донбас

Новини » Політика     27.11.2019 - 18:54
Голова ОБСЄ Лайчак відвідає Донбас
Фото: Мирослав Лайчак (flickr.com unisgeneva)

Лайчак перебуватиме в Україні 28-29 листопада

Діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних і європейських справ Словаччини Мірослав Лайчак 28-29 перебуватиме з візитом в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Зазначається, що метою візиту є підведення підсумків головування Словацької Республіки в ОБСЄ протягом 2019 року, а також узгодження позицій, важливих для збереження ключової уваги ОБСЄ як регіональної безпекової організації до викликів, спричинених триваючою російською агресією проти України.

"Програма візиту серед іншого передбачає спільну поїздку міністрів закордонних справ України та Словацької Республіки до смт. Станиця Луганська", - йдеться в повідомленні.

Крім того, очікується, що відбудеться обмін думками щодо підготовки до засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, запланованого на 5–6 грудня в Братиславі.

Раніше Мірослав Лайчак привітав розведення сил в Петрівському. Він заявив, що наближає проведення саміту у нормандському форматі найближчим часом.

РБК-Україна писало, що в середині жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та глава ОБСЄ Мирослав Лайчак обговорили в Люксембурзі посилення роботи Тристоронньої контактної групи.

Україна в ОБСЄ заявила про 55 млн збитків на повернених Росією кораблях Росія в ТКГ вимагає погодити закон про статус Донбасу з ОРДЛО
Новини України ОБСЄДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся