Голова ОБСЄ Лайчак відвідає Донбас

Фото: Мирослав Лайчак (flickr.com unisgeneva)

Лайчак перебуватиме в Україні 28-29 листопада

Діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних і європейських справ Словаччини Мірослав Лайчак 28-29 перебуватиме з візитом в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Зазначається, що метою візиту є підведення підсумків головування Словацької Республіки в ОБСЄ протягом 2019 року, а також узгодження позицій, важливих для збереження ключової уваги ОБСЄ як регіональної безпекової організації до викликів, спричинених триваючою російською агресією проти України.

"Програма візиту серед іншого передбачає спільну поїздку міністрів закордонних справ України та Словацької Республіки до смт. Станиця Луганська", - йдеться в повідомленні.

Крім того, очікується, що відбудеться обмін думками щодо підготовки до засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, запланованого на 5–6 грудня в Братиславі.

Раніше Мірослав Лайчак привітав розведення сил в Петрівському. Він заявив, що наближає проведення саміту у нормандському форматі найближчим часом.

РБК-Україна писало, що в середині жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та глава ОБСЄ Мирослав Лайчак обговорили в Люксембурзі посилення роботи Тристоронньої контактної групи.