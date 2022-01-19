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Председатель оборонного комитета Бундестага поддержала предоставление Украине оружия

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Берлин, Среда 19 января 2022 14:35
Председатель оборонного комитета Бундестага поддержала предоставление Украине оружия Фото: глава комитета по вопросам обороны немецкого Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Председатель комитета по вопросам обороны немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила за предоставление оборонительного оружия Украине. Она заявила, что условия поставки должны быть точно определены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Надо подумать о поставках оборонительного оружия в Украину", - подчеркнула она.

По словам главы оборонного комитета Бундестага, хотя в коалиционном соглашении есть договоренности о запрете поставок оружия в кризисные регионы, следует сделать исключение.

"Мы договорились в нашем коалиционном соглашении, что ни одно оружие не должно доставляться в кризисные регионы. Учитывая текущую ситуацию и влияние на наш континент, нам следует сделать это на конкретных условиях, пересмотреть нашу позицию", - уточнила она.

Вместе с тем Штрак-Циммерман раскритиковала президента РФ Владимира Путина, заявив, что он "живет прошлым и хочет туда вернуться"

"Определенным образом он мечтает о Советском Союзе 2.0", - добавила председатель оборонного комитета Бундестага.

Напомним, недавно немецкое правительство отказалось поставлять оружие Украине. В свою очередь посол Украины в ФРГ Андрей Мельник продолжает настаивать на поставках, называя конкретные виды вооружений.

Кроме этого, Минобороны Германии опровергло информацию о том, что немецкое воздушное пространство закрыто для самолетов, которые поставляют оружие в Украину.

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