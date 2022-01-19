ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Голова оборонного комітету Бундестагу підтримала надання Україні зброї

Новость на русском →
Берлін, Середа 19 січня 2022 14:35
Голова оборонного комітету Бундестагу підтримала надання Україні зброї Фото: голова комітету з питань оборони німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Голова комітету з питань оборони німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман виступила за надання оборонної зброї Україні. Вона заявила, що умови постачання повинні бути точно визначені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Треба подумати про постачання оборонної зброї в Україну", - наголосила вона.

За словами голови оборонного комітету Бундестагу, хоч в коаліційній угоді є домовлення про заборону постачання зброї у кризові регіони, слід зробити виключення.

"Ми домовилися в нашій коаліційній угоді, що жодна зброя не повинна доставлятися в кризові регіони. З огляду на поточну ситуацію та вплив на наш континент, нам слід зробити це на конкретних умовах, переглянути нашу позицію", - уточнила вона.

Разом з тим Штрак-Ціммерман розкритикувала президента РФ Владіміра Путіна, заявивши, що він "живе минулим - і хоче туди повернутися"

"Певним чином він мріє про Радянський Союз 2.0", - додала голова оборонного комітету Бундестагу.

Нагадаємо, нещодавно Німецький уряд відмовився постачати зброю Україні. Своєю чергою посол України у ФРН Андрій Мельник продовжує наполягати на поставках, називаючи конкретні види озброєнь.

Крім цього, Міноборони Німеччини спростувало інформацію про те, що німецький повітряний простір закрито для літаків, які постачають зброю до України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Германия Зброя в Україні
NEWS
Єрмак: зустріч нормандських радників може пройти до кінця січня
Єрмак: зустріч нормандських радників може пройти до кінця січня
DAILY
Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі