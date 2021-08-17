UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Председатель Харьковского облсовета подал в отставку после подозрения во взяточничестве

Автор: Сергей Пышкин

Председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян написал заявление о сложении полномочий. Должностному лицу 4 августа объявили подозрение во взяточничестве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Товмасяна.

"Принял ответственное и взвешенное решение - написал заявление о сложении полномочий председателя Харьковского областного совета. Подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 19-го августа", - отметил чиновник.

Заметим, что 22 июля правоохранители разоблачили Товмасяна и его сообщника-адвоката на взятке, сумма которого превышает 1 млн гривен. Они требовали средства от директора коммунального предприятия за то, чтобы он смог сохранить свою должность.

Уже 4 августа правоохранители объявили чиновнику о подозрении, а "Слуги народа" исключила мужчину из своего состава.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковОбластная государственная администрация