Председатель Харьковского облсовета подал в отставку после подозрения во взяточничестве

"Принял ответственное и взвешенное решение - написал заявление о сложении полномочий председателя Харьковского областного совета. Подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 19-го августа", - отметил чиновник.

Заметим, что 22 июля правоохранители разоблачили Товмасяна и его сообщника-адвоката на взятке, сумма которого превышает 1 млн гривен. Они требовали средства от директора коммунального предприятия за то, чтобы он смог сохранить свою должность.

Уже 4 августа правоохранители объявили чиновнику о подозрении, а "Слуги народа" исключила мужчину из своего состава.