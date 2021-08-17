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Голова Харківської облради подав у відставку після підозри у хабарництві

Автор: Сергій Пишкін

Голова Харківської обласної ради Артур Товмасян написав заяву про складання повноважень. Посадовцю 4 серпня оголосили підозру в хабарництві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Товмасяна.

"Прийняв відповідальне та виважене рішення - написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради. Підписав розпорядження про скликання позачергової сесії 19-го серпня", - відзначив посадовець.

Зауважимо, що 22 липня правоохоронці викрили Товмасяна і його спільника-адвоката на хабарі, сума якого перевищує 1 млн гривень. Вони вимагали кошти від директора комунального підприємства за те, аби він зміг зберегти свою посаду.

Вже 4 серпня правоохороні оголосили посадовцю про підозру, а "Слуги народу" виключила чоловіка зі свого складу.

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