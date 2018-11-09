Підприємства роздрібної торгівлі очікують помірного зростання цін у IV кварталі, - Держстат

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Держстат оприлюднив очікування підприємців у IV кварталі 2018 року

Індикатор ділової впевненості в роздрібній торгівлі в IV кварталі підвищився порівняно з ІІI кварталом 2018 року на 3,6 в.п. і становить плюс 14,3%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування 689 підприємств, проведеного Державною службою статистики.

За даними опитування, 61% очікують зростання цін у IV кварталі 2018 року, 37% - збереження цін на поточному рівні і лише 2% - зменшення цін.

У той же час, очікування зростання цін серед підприємців трохи менші, ніж у IV кварталі 2017 року та у I кварталі 2018 року.

Індикатор обчислено відповідно до Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань згідно з вимогами розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду,

Нагадаємо, що за даними Держстату, споживчі ціни в Україні у вересні 2018 року порівняно з серпнем зросли на 1,9%. За даними статистичного відомства, з початку року (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 5,6%. У річному вимірі (до вересня 2017 року) інфляція знизилася до 8,9%. Відзначимо, що упродовж минулих чотирьох місяців Держстат фіксував зниження цін: у травні, червні і серпні - нульову інфляцію, у липні - дефляцію 0,7%.

Відзначимо, що Національний банк України (НБУ) 25 жовтня 2018 року зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних. У НБУ зазначили, що у вересні 2018 року споживча інфляція становила 8,9% у річному вимірі. У той же час Національний банк підвищив оцінку інфляції на 2018 рік до 10,1% (попередній прогноз - 8,9%).