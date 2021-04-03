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Предприятия ГМК в 2020 году уплатили 1,6 млрд долл. налогов

Автор: РБК-Украина

Компании и предприятия горно-металлургического комплекса в 2020 году уплатили $1,6 млрд налогов в государственный и местные бюджеты.

Об этом говорится в исследовании "Вклад ГМК в экономику Украины 2019-2020", проведенном аналитиками GMK Center.

Доля предприятий ГМК, занимающихся добычей коксующегося угля, производством кокса, металлургическим производством, добычей металлических руд и выпуском металлических изделий, составляет 3,8% в общем объеме собранных государством налогов.

В частности, крупнейшие компании ГМК отчитались об уплате таких сумм налоговых платежей в 2020 году:

  • "Метинвест" - 22,1 млрд грн;
  • "АрселорМиттал Кривой Рог" - 6,4 млрд грн;
  • Ferrexpo - 2,5 млрд грн за 9 мес. 2020 г.;
  • "Интерпайп" - 2,54 млрд грн.

Сумма в $1,6 млрд включает в себя следующие виды налогов: налог на доходы физических лиц и военный сбор, налог на прибыль, НДС, налог на имущество, экологический налог.

Примечательно, что в 2020 году крупнейшие предприятия отрасли отказались от налоговых каникул, предоставляемых государством на период эпидемии коронавируса.

Кроме того, $1 млрд компании ГМК направили на финансирование Пенсионного фонда Украины за счет выплат единого социального взноса. Это значит, что каждый $1 из $13 пенсионных выплат в Украине финансируется за счет предприятий отрасли.

Напомним, ранее сообщалось, что несмотря на вызванный пандемией экономический кризис, доля компаний ГМК в структуре капитальных инвестиций в промышленном секторе выросла до 30,4% с 27,1% в 2019 году.

Всего за год отрасль освоила $1,7 млрд инвестиций.

Общий вклад предприятий горно-металлургического комплекса Украины в экономику страны оценивается в 10,6%.

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