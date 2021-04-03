Підприємства ГМК у 2020 році сплатили 1,6 млрд дол. податків

Частка підприємств ГМК, що займаються видобутком коксівного вугілля, виробництвом коксу, металургійним виробництвом, видобутком металевих руд і випуском металевих виробів, складає 3,8% у загальному обсязі зібраних державою податків.

Зкрема, найбільші компанії ГМК відзвітували про сплату таких сум податкових платежів в 2020 році:

"Метінвест" - 22,1 млрд грн;

"Арселорміттал Кривий Ріг" - 6,4 млрд грн;

Ferrexpo - 2,5 млрд грн за 9 міс. 2020 р.;

"Інтерпайп" - 2,54 млрд грн.

Сума в $1,6 млрд включає в себе наступні види податків: податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, податок на прибуток, ПДВ, податок на майно, екологічний податок.

Примітно, що в 2020 році найбільші підприємства галузі відмовилися від податкових канікул, які надаються державою на період епідемії коронавірусу.

Крім того, $1 млрд компанії ГМК спрямували на фінансування Пенсійного фонду України за рахунок виплат єдиного соціального внеску. Це означає, що кожен $1 з $13 пенсійних виплат в Україні фінансується за рахунок підприємств галузі.