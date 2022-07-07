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Предприятия ферросплавной отрасли работают лишь на 20% мощности, - эксперт

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Четверг 07 июля 2022 19:32
Предприятия ферросплавной отрасли работают лишь на 20% мощности, - эксперт Фото: предприятия ферросплавной отрасли работают лишь на 20% мощности (gmk center)
Автор: Александр Мороз

Сейчас предприятия ферросплавной отрасли работают лишь на 20% мощности, ведь из-за войны потеряли сырьевые базы, а логистика значительно усложнилась: иногда грузы направляются к заказчикам в 10 раз дольше. Запланированное УЗ повышение тарифов на 70% окончательно подкосит отрасль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФа) Сергея Кудрявцева во время пресс-конференции.

"Предприятия ферросплавной отрасли работают сейчас на 20% мощности. Часть сырьевой базы осталась на оккупированных территориях и на линии разграничения боевых действий", - пояснил Кудрявцев.

Он также напомнил, что основная продукция предприятий - ферросплавы, грузы 3-го тарифного плана. Их перевозка на УЗ требует охраны, которая оплачивается почасово, что невозможно - учитывая, что время доставки грузов выросло в разы.

"Учитывая, что из-за войны в Украине изменилась логистика, грузы на некоторых направлениях - например, польском, находятся в пути в 9-10 раз дольше, чем до 24 февраля", - подчеркнул Кудрявцев.

По его словам, перевозка ферросплавов является для УЗ рентабельной при нынешних тарифах. "То есть, нам просто выкручивают руки. И с этим что-то надо делать", - резюмировал он.

Напомним, УЗ повысила тарифы на перевозку грузов всех классов на 70%. Против этого решения выступила Европейская бизнес ассоциация: там подчеркнули, что компания-госмонополист не может перекладывать на бизнес все свои проблемы, ведь он тоже пострадал от войны.

Накануне компания "Метинвест" сообщила об остановке своих ГОКов и сокращение производства на заводе "Каметсталь" по тем же причинам.

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