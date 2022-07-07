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Підприємства феросплавної галузі працюють лише на 20% потужності, - експерт

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Четвер 07 липня 2022 19:32
Підприємства феросплавної галузі працюють лише на 20% потужності, - експерт Фото: підприємства феросплавної галузі працюють лише на 20% потужності (gmk center)
Автор: Олександр Мороз

Наразі підприємства феросплавної галузі працюють лише на 20% потужності, адже через війну втратили сировинні бази, а логістика значно ускладнилася: подекуди вантажі прямують до замовників у 10 разів довше. Заплановане УЗ підвищення тарифів на 70% остаточно підкосить галузь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФа) Сергія Кудрявцева під час прес-конференції.

"Підприємства феросплавної галузі працюють зараз на 20% потужності. Частина сировинної бази залишилася на окупованих територіях та на лінії розмежування бойових дій", - пояснив Кудрявцев.

Він також нагадав, що основна продукція підприємств - феросплави, вантажі 3-го тарифного плану. Їх перевезення на УЗ вимагає охорони, яка оплачується погодинно, що неможливо - враховуючи, що час доставки вантажів зріс в рази.

"Враховуючи, що через війну в Україні змінилася логістика, вантажі на деяких напрямках - наприклад, польскому, перебувають у дорозі у 9-10 разів довше, ніж до 24 лютого", - підкреслив Кудрявцев.

За його словами, перевезення феросплавів є для УЗ рентабельним при нинішніх тарифах. "Тобто, нам просто викручують руки. І з цим щось треба робити", - резюмував він.

Нагадаємо, УЗ підвищила тарифи на перевезення вантажів усіх класів на 70%. Проти цього рішення виступила Європейська бізнес асоціація: там підкреслили, що компанія-держмонополіст не може перекладати на бізнес усі свої проблеми, адже він теж постраждав від війни.

Напередодні компанія "Метінвест" повідомила про зупинку своїх ГОКів та скорочення виробництва на заводі "Каметсталь" з тих же причин.

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